Wolfsburg verhindert Fehlstart

SID 14.09.2025 • 18:07 Uhr Erst spät der VfL Wolfsburg seiner Favoritenrolle gegen Jena gerecht.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich mit Mühe den ersten Saisonsieg erkämpft und einen Fehlstart verhindert.

Nach dem ernüchternden Remis beim Aufsteiger Hamburger SV (3:3) setzten sich die Wölfinnen am Sonntag mit 3:1 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena durch. Nationalspielerin Cora Zicai (82.) und Torjägerin Lineth Beerensteyn (87.) erlösten den VfL erst in der Schlussphase.

Wolfsburg verschläft Wiederbeginn

Nach dem perfekten Start von Double-Gewinner Bayern München mit zwei Siegen vermied Wolfsburg einen weiteren Ausrutscher. Zur Pause hatten die Wölfinnen nach dem Treffer von Janina Minge (42.) etwas glücklich geführt.