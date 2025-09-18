Option für den Kader: Gwinn vor Comeback

SID 18.09.2025 • 18:55 Uhr Die DFB-Kapitänin Giulia Gwinn, die sich bei der EM verletzte, wird zeitnah wieder auf dem Feld stehen. Womöglich schon am Wochenende.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn darf nach ihrer bei der EM im Sommer erlittenen Knieverletzung auf ein zeitnahes Comeback hoffen.

Für das Ligaspiel des deutschen Double-Gewinners Bayern München am Samstag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) gegen Carl Zeiss Jena ist die 26-Jährige laut Klubangaben wieder eine Option für den Kader. Die drei bisherigen Spiele der Münchnerinnen in dieser Saison verpasste Gwinn.

Gwinn erlitt Innenbandverletzung bei der EM

Die Nationalspielerin hatte im ersten EM-Spiel der DFB-Frauen gegen Polen eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und die weiteren Partien verpasst. Anschließend fungierte die Rechtsverteidigerin, die sich bereits zweimal nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft hat, auf dem Weg ins Halbfinale neben dem Platz als Anführerin.