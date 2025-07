Tränen-Drama um Giulia Gwinn!

Gwinn schmiss sich im letzten Moment im eigenen Strafraum in einen Schuss von Ewa Pajor und blieb dabei unglücklich mit dem linken Knie im Rasen hängen (36.).

Die Spielerin vom FC Bayern, die in der Vergangenheit bereits in beiden Knien einen Kreuzbandriss erlitten hatte, blieb am Boden liegen, schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen und musste behandelt werden.