Schockmoment für FC Bayern

Für den FC Bayern war es ein „Schockmoment“, wie der Klub beim Kurznachrichtendienst X schrieb. Sarah Zadrazil schied im Topspiel der Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg bereits früh verletzungsbedingt aus.
Verletzungsschock für Bayern
Die 32-Jährige blieb in der 13. Minute offensichtlich unter großen Schmerzen am Boden liegen. Zadrazil war im Kampf um den Ball im Mittelfeld unglücklich mit Freiburgs Maj Schneider zusammengeprallt. Die umgehend herbeigeilten Betreuer bandagierten Zadrazil das linke Knie.
FC Bayern: Sorgen nach Verletzungsschock
SPORT1-Expertin Rachel Rienast wollte während der Übertragung nicht über die Schwere der Verletzung spekulieren, befürchtete aber nichts Gutes.
„Das ist Eine, die nur liegen bleibt, wenn was ist“, sagte Rienast. „Das Problem ist, dass ihr Fuß stehen bleibt. Das ist Eine, die sich normalerweise durch den Rasen schrubbt.“
Zur weiteren Versorgung wurde auch eine Trage aufs Feld gebracht, aber Zadrazil verließ dann doch gestützt von einem Betreuer und Teamkollegin Glodis Viggosdottir den Platz. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.
Oberdorf ersetzt Zadrazil
Für Zadrazil kam Nationalspielerin Lena Oberdorf in die Partie, die nach langer Verletzungspause erst kürzlich ihr Comeback gefeiert hatte.
Trotz des frühen Schocks gingen die Münchnerinnen schnell in Führung, Vanessa Gilles (16.) traf zum 1:0.