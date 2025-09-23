Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Schockmoment für FC Bayern

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Verletzungsschock für Bayern

Die Frauen des FC Bayern müssen im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg früh einen schweren Rückschlag verkraften.
Die Google-Pixel Frauen-Bundesliga startet am 05. September in die neue Saison. Alle wichtigen Infos und Hintergründe gibt es hier.
Maximilian Lotz
Die Frauen des FC Bayern müssen im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg früh einen schweren Rückschlag verkraften.

Für den FC Bayern war es ein „Schockmoment“, wie der Klub beim Kurznachrichtendienst X schrieb. Sarah Zadrazil schied im Topspiel der Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg bereits früh verletzungsbedingt aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 32-Jährige blieb in der 13. Minute offensichtlich unter großen Schmerzen am Boden liegen. Zadrazil war im Kampf um den Ball im Mittelfeld unglücklich mit Freiburgs Maj Schneider zusammengeprallt. Die umgehend herbeigeilten Betreuer bandagierten Zadrazil das linke Knie.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

FC Bayern: Sorgen nach Verletzungsschock

SPORT1-Expertin Rachel Rienast wollte während der Übertragung nicht über die Schwere der Verletzung spekulieren, befürchtete aber nichts Gutes.

„Das ist Eine, die nur liegen bleibt, wenn was ist“, sagte Rienast. „Das Problem ist, dass ihr Fuß stehen bleibt. Das ist Eine, die sich normalerweise durch den Rasen schrubbt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zur weiteren Versorgung wurde auch eine Trage aufs Feld gebracht, aber Zadrazil verließ dann doch gestützt von einem Betreuer und Teamkollegin Glodis Viggosdottir den Platz. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Oberdorf ersetzt Zadrazil

Für Zadrazil kam Nationalspielerin Lena Oberdorf in die Partie, die nach langer Verletzungspause erst kürzlich ihr Comeback gefeiert hatte.

Trotz des frühen Schocks gingen die Münchnerinnen schnell in Führung, Vanessa Gilles (16.) traf zum 1:0.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite