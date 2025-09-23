Deutlicher Sieg! Bayern setzen Statement im Topspiel

SID 23.09.2025 • 20:01 Uhr Die Frauen des FC Bayern München lassen im Topspiel nichts anbrennen und feiern gegen den SC Freiburg einen klaren Sieg. Zudem dürfen sich die Münchnerinnen über die Rückkehr der DFB-Kapitänin freuen.

Beim Comeback von Giulia Gwinn hat Bayern München nach dem jüngsten Dämpfer schnell wieder in die Spur gefunden und die Tabellenführung übernommen. Im Bundesliga-Topspiel setzte sich der Double-Gewinner mit 4:0 (1:0) gegen den SC Freiburg durch und löste die Breisgauerinnen am vierten Spieltag damit wieder von der Spitze ab.

DFB-Kapitänin Gwinn stand in der Schlussphase erstmals seit ihrer bei der EM im Sommer erlittenen Knieverletzung auf dem Feld. „Unser Ziel war es, dominant zu spielen”, sagte die 26-Jährige hinterher am SPORT1-Mikrofon. „Es hätte noch das eine oder andere Tor mehr fallen können, wir waren wirklich sehr präsent. Das spricht für uns und das wollen wir so beibehalten.“

Zadrazil-Verletzung trübt die Freude

Trotz der Mega-Rotation von Trainer José Barcala mit acht Wechseln in der Startelf nach dem Remis gegen Carl Zeiss Jena (0:0) ließen die Bayern nichts anbrennen. Mit ihrem bereits dritten Saisontreffer erzielte die neue Innenverteidigerin Vanessa Gilles (16.) per Kopf die Führung, Nationalspielerin Lena Oberdorf (63.) erhöhte nach starker Vorarbeit der englischen Europameisterin Georgia Stanway. Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) sorgten für den Endstand.