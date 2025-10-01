FC Bayern: Duo fällt verletzt aus

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben vom Verletzungspech verfolgt: Abwehrspielerin Vanessa Gilles und Stürmerin Jovana Damnjanovic fallen mit Muskelverletzungen mehrere Wochen aus. Verzichten muss der Doublesieger zudem bereits auf Sarah Zadrazil wegen eines Kreuzbandrisses im Knie.
Bayern-Duo fällt verletzt aus
Verletzt: Jovana Damnjanovic (r.)
Die Kanadierin Gilles (29) zog sich am Montagabend im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (2:0) eine Muskelverletzung im Unterschenkel zu. Dies teilten die Bayern am Mittwoch mit. Damnjanovic (30) steht demnach wegen eines im Training erlittenen Muskelfaserrisses in der Wade einige Zeit nicht zur Verfügung.