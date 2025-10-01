Newsticker
FC Bayern: Duo fällt verletzt aus

Bayern-Duo fällt verletzt aus

Verletzt: Jovana Damnjanovic (r.)
© AFP/SID/OLIVIER CHASSIGNOLE
SID
Abwehrspielerin Vanessa Gilles und Stürmerin Jovana Damnjanovic fehlen den FCB-Frauen mehrere Wochen wegen Muskelverletzungen.

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben vom Verletzungspech verfolgt: Abwehrspielerin Vanessa Gilles und Stürmerin Jovana Damnjanovic fallen mit Muskelverletzungen mehrere Wochen aus. Verzichten muss der Doublesieger zudem bereits auf Sarah Zadrazil wegen eines Kreuzbandrisses im Knie.

Die Kanadierin Gilles (29) zog sich am Montagabend im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (2:0) eine Muskelverletzung im Unterschenkel zu. Dies teilten die Bayern am Mittwoch mit. Damnjanovic (30) steht demnach wegen eines im Training erlittenen Muskelfaserrisses in der Wade einige Zeit nicht zur Verfügung.

