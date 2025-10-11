Frauen-Bundesliga: Besondere Geste für Bayern-Star

Im Vorlauf des Topspiel-Siegs des FC Bayern und dem VfL Wolfsburg (3:1) in der Frauen-Bundesliga ist es zu einer besonderen Geste gekommen.
Besondere Geste für Bayern-Star
Die Münchenerinnen wärmten sich gekleidet im besonderen Zadrazil-Trikot mit der Rückennummer 25 auf. Auf der Vorderseite des Shirts war ein Foto von ihr in Form des Buchstaben A mit der Bildunterschrift „Always and all ways with you“ (Zu deutsch: Immer und überall mit dir").
Als Würdigung an die ausgefallene Spielerin schrieb der Topklub „Gemeinsam ans ‚ZadraZi(e)l!‘" auf der Plattform X.
Zadrazil hatte sich vor zwei Wochen das Kreuzband im linken Knie gerissen. Während des 4:0-Sieges gegen den SC Freiburg prallte die Mittelfeldspielerin mit Maj Schneider zusammen.
Zadrazil fällt bei den Bayern monatelang aus
Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag sie für mehrere Minuten am Boden und verließ anschließend gestützt von einem Betreuer und ihrer Teamkollegin Glodis Viggosdottir den Platz. Die 32-Jährige fällt monatelang aus.
Bianca Rech, Direktorin der Bayern-Frauen, teilte damals SPORT1 mit, dass eine verletzte Zadrazil ein „heftiger Verlust“ sei. Anstelle der Österreicherin lief nun Lena Oberdorf gegen den VfL Wolfsburg auf.