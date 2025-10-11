Frauen-Bundesliga: Schock für DFB-Star

Schock für DFB-Stürmerin Giovanna Hoffmann: Die 27-Jährige hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das gab eine MRT-Untersuchung von RB Leipzig am Freitagabend.
Schock für DFB-Star
„Für uns ist ihr Ausfall natürlich ein großer Verlust, auf und neben dem Platz“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB: „Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen.“ Andere Spielerinnen bekämen nun ihre Chance.
Hoffmann hatte sich die Verletzung beim Auftakt des 6. Spieltags im Spiel gegen Essen zugezogen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)
Tränen bei DFB-Stürmerin
Nach einem Zweikampf an der Seitenlinie war die Angreiferin, die mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Sommer das EM-Halbfinale erreicht hatte, im Rasen hängen geblieben, wurde minutenlang behandelt.
In der 69. Minute verließ sie schließlich - von zwei medizinischen Kräften gestützt und unter Tränen - den Rasen.