Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Personalbeben bei Bundesligist SGS Essen

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Personalbeben bei Bundesligist

Das Schlusslicht der Frauen-Bundesliga reagiert auf den schwachen Saisonstart und zieht personelle Konsequenzen.
Thomas Gerstner (l.) und Robert Augustin müssen gehen
Thomas Gerstner (l.) und Robert Augustin müssen gehen
© IMAGO/SID/Marcel Rotzoll
SID
Das Schlusslicht der Frauen-Bundesliga reagiert auf den schwachen Saisonstart und zieht personelle Konsequenzen.

Die SGS Essen hat sich nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Frauen von Trainer Robert Augustin und dem Sportlichen Leiter Thomas Gerstner getrennt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das gab das Schlusslicht am Mittwoch nach einer „ausführlichen Analyse der aktuellen Situation“ bekannt.

Bis auf Weiteres wird die bisherige Co-Trainerin Jessica Wissmann übernehmen, die 34-Jährige steht auch am Freitag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) im Spiel bei RB Leipzig an der Seitenlinie.

Frauen-Bundesliga: Duo muss nach Klatsche gehen

Essen hatte am Samstag gegen den VfL Wolfsburg mit 0:8 verloren. Nach fünf Spielen steht die SGS bei nur einem Punkt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Augustin war seit 2023 Co-Trainer in Essen, zur laufenden Saison übernahm er den Cheftrainerposten. Gerstner hatte seine Arbeit zu Beginn der neuen Spielzeit aufgenommen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite