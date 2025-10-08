Personalbeben bei Bundesligist SGS Essen

SID 08.10.2025 • 18:36 Uhr Das Schlusslicht der Frauen-Bundesliga reagiert auf den schwachen Saisonstart und zieht personelle Konsequenzen.

Die SGS Essen hat sich nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Frauen von Trainer Robert Augustin und dem Sportlichen Leiter Thomas Gerstner getrennt.

Das gab das Schlusslicht am Mittwoch nach einer „ausführlichen Analyse der aktuellen Situation“ bekannt.

Bis auf Weiteres wird die bisherige Co-Trainerin Jessica Wissmann übernehmen, die 34-Jährige steht auch am Freitag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) im Spiel bei RB Leipzig an der Seitenlinie.

Frauen-Bundesliga: Duo muss nach Klatsche gehen

Essen hatte am Samstag gegen den VfL Wolfsburg mit 0:8 verloren. Nach fünf Spielen steht die SGS bei nur einem Punkt.

