Klub verkündet Popp-Diagnose

SID 21.11.2025 • 13:20 Uhr Die Kapitänin des VfL Wolfsburg hatte sich gegen ManUnited am Knie verletzt. Nun ist das Ergebnis der Untersuchung bekannt.

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg muss kürzer als befürchtet auf Alexandra Popp verzichten. Die Kapitänin hat beim Champions-League-Sieg gegen Manchester United (5:2) am Mittwoch eine starke Prellung am rechten Knie erlitten und fällt somit für das Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (12.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) aus.

„Man rechnet mit etwa einer Woche Ausfallzeit aufgrund dieser Symptomatik, aber es sind sonst keine weiteren strukturellen Schäden aufgetreten“, sagte Trainer Stephan Lerch. Popp war nach einem Schlag aufs Knie beim Zweikampf in der 59. Spielminute ausgewechselt worden.

Wolfsburg vorzeitig in der K.o.-Runde der Champions League

In der Offensive muss der Bundesliga-Zweite auch ohne Lineth Beerensteyn auskommen. Die Toptorschützin der Wolfsburgerinnen, die gegen Manchester einen Doppelpack erzielt hatte, laboriert an einer Sehnenreizung und wird daher in der anstehenden Länderspielpause nicht zur niederländischen Nationalmannschaft reisen.