Bayer-Torhüterin Voll fällt für längere Zeit aus

SID 14.11.2025 • 14:43 Uhr Charlotte Voll muss operiert werden. Die Bayer-Torhüterin fehlt Leverkusen für längere Zeit.

Bundesligist Bayer Leverkusen muss voraussichtlich mehrere Monate auf Torhüterin Charlotte Voll verzichten. Die 26-Jährige hat im Ligaspiel am Montag beim SC Freiburg (1:2) eine Schultereckgelenksprengung erlitten und wurde am Freitag erfolgreich operiert.

Die Blessur erlitt Voll, als sie beim Freiburger Siegtreffer (86.) mit ihrer Mitspielerin Lilla Turanyi kollidierte.

Diesmal ist die linke Seite betroffen, im Juni 2024 hatte sie nach einer Operation an der rechten Schulter schon einmal monatelang pausieren müssen.

Voll ist in Leverkusen die Nummer zwei hinter Kapitänin Friederike Repohl, die derzeit aufgrund einer Muskelverletzung fehlt.

Daher wird im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV am Sonntag (15 Uhr) Anne Moll zum Einsatz kommen.