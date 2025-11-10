Verletzungsdrama überschattet Freiburg-Sieg in Bundesliga

SPORT1 10.11.2025 • 20:33 Uhr Eine Torhüterin von Bayer Leverkusen verletzt sich bei der Niederlage gegen den SC Freiburg womöglich schwer.

Bayer Leverkusen hat in der Frauen-Bundesliga einen bitteren Abend erlebt. Beim SC Freiburg fing sich die Werkself nicht nur eine Niederlage (1:2) ein, sondern musste auch die womöglich schwere Verletzung der Torhüterin Charlotte Voll verkraften.

Die Keeperin war beim spielentscheidenden Treffer von Doppeltorschützin Tessa Blumenberg in der 87. Minute mit ihrer Teamkollegin Lilla Turányi kollidiert. Während die Heimmannschaft feierte, blieb Voll liegen.

Die Torhüterin wurde zunächst auf dem Platz behandelt, ehe sie mit schmerzverzerrtem Gesicht aufstand. Sie hielt sich dabei die linke Schulter - an der rechten Schulter musste sie im vergangenen Sommer bereits eine Operation über sich ergehen lassen.

„Das sieht nach einer schweren Verletzung aus“

“Sicher steht sie nicht”, befand SPORT1-Moderatorin Christina Rann: “Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus." Auf Expertin Carmen Höfflin machte Voll einen „bedröppelten“ Eindruck.

Voll wurde durch Anne Moll ersetzt und konnte aus eigener Kraft den Platz verlassen.

Im Toraus legte sie sich aber wieder auf den Rasen und wurde erneut behandelt. Einige Minuten später rückten die Sanitäter an und trugen die 26-Jährige auf einer Trage davon.

„Allerbeste Genesungswünsche, das sieht nach einer schweren Verletzung aus. Sie hat einen Eisbeutel auf der Schulter, das gefällt mir gar nicht“, sagte Rann.