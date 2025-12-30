Vorzeitige Rückkehr: FC Bayern reagiert auf Abgang

SID 30.12.2025 • 11:24 Uhr Kurz nach dem Abgang von Lea Schüller holt der FC Bayern eine Stürmerin vorzeitig zurück. Edna Imade überzeugte zuletzt in Spanien.

Der deutsche Double-Gewinner Bayern München holt Stürmerin Edna Imade vorzeitig zurück. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, stößt die 25-Jährige während des Wintertrainingslagers (9. bis 16. Januar) zu den Münchnerinnen.

Ursprünglich war Imade, die im vergangenen Sommer vom FC Granada zu den Bayern gewechselt war, bis zum Ende der Saison an Real Sociedad San Sebastián ausgeliehen.

In der laufenden Saison erzielte die Offensivspielerin in elf Ligaspielen acht Treffer und belegt damit den dritten Platz der Torjägerinnenliste. Im November debütierte sie im Rahmen des Nations-League-Endspiels gegen Deutschland für die spanische Nationalmannschaft.

Bayern-Leihgabe überzeugt in Spanien: „Hat sich sehr gut entwickelt“

„Edna hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Nach ihrer starken Hinserie in Spanien haben wir uns gemeinsam mit ihr dazu entschlossen, die Leihe vorzeitig zu beenden und sie bereits jetzt nach München zurückzuholen“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, und bedankte sich bei Real Sociedad „für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit“. In München wolle man Imades „positive Entwicklung weiter fördern“.