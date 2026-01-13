FC-Bayern-Star: "Die Entwicklung ist Wahnsinn"

Moritz Thienen , Lenny Peteanu 13.01.2026 • 17:50 Uhr Auch bei den Frauen dominiert der FC Bayern seit einigen Jahren. Diese Dominanz liegt auch an der überragenden Infrastruktur, wie Bayern-Star Linda Dallmann im Interview mit SPORT1 berichtet.

Die letzten drei Meisterschaften gingen schon an den FC Bayern und auch aktuell führen die Münchnerinnen die Tabelle in der Frauen-Bundesliga schon wieder souverän an.

Mittlerweile sind die Bayern auch im Frauenfußball das Nonplusultra. Das war aber nicht immer so. Über viele Jahrzehnte spielten die Bayern hier nur eine Nebenrolle. Als Linda Dallmann 2019 nach München kam, standen drei Meisterschaften und ein Pokalsieg auf der Habenseite.

Danach kamen drei Meistertitel, ein Pokalsieg und zwei Superpokal-Siege dazu. Erfolge, die auch wegen der extremen strukturellen Veränderungen im Verein zustande kamen, wie Dallmann im neuen Podcast SPORT1 Deep Dive erzählte.

Bayern im Ligavergleich? „Komplett andere Welt“

„Als ich 2019 zu München gekommen bin, kann man das alles nicht vergleichen, mit dem, was jetzt ist. Was sich in den Jahren an Entwicklung getan hat, ist wirklich Wahnsinn“, sagte Dallmann im Gespräch mit SPORT1: „Ich habe es ja miterlebt, wie es war, als ich kam und wie es jetzt ist: Was da an Professionalität, Infrastruktur, Spielerinnen, Trainer alles dazugekommen ist, ist krass.“

Auch knapp sechseinhalb Jahre nach ihrem Wechsel von der SGS Essen nach München begeistern sie diese Bedingungen noch immer: „Ich glaube, das hört nie auf. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich da beim Mittagessen sitze und bekocht werde, weil man weiß, wie es war, als man in Essen gespielt hat.“

Als sie neben dem Fußball noch studierte, habe sie sich mittags immer „irgendeinen Scheiß geholt, um was zu essen“. Sie wisse noch ganz genau, wie viel Stress sie damals hatte und „wie wenig Stress man jetzt hat. Die Dankbarkeit verliert man nicht.“

„Man hat gemerkt, als ich von Essen nach München gegangen bin, dass das eine komplett andere Welt ist, obwohl wir in der gleichen Liga spielen“, erinnerte sich Dallmann: „Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass es in vielen Vereinen noch nicht die Gegebenheiten gibt, wie bei uns. Das ist der Standard, den jeder Verein erreichen sollte.“

Sie wisse aber auch, dass es für kleine Vereine wie Essen eben extrem schwer sei, dieses Niveau zu erreichen: „In Essen haben alle extrem hart gearbeitet und sich alles alleine erkämpft, weil dahinter eben kein Männer-Verein steht. Da habe ich mit Menschen zusammengearbeitet, die das aus tiefstem Herzen gemacht haben.“

Dallmann-Brüder: „Niemals zum FC Bayern“

Mit dem Wechsel zum FC Bayern erfüllte sich die Mittelfeldspielerin 2019 einen Kindheitstraum, einen Traum, den ihre Brüder als Kinder nicht verstanden, wie sie SPORT1 verriet.

„Ich habe vier ältere Brüder, die alle Dortmund-Fans sind und ich war als einzige Bayern-Fan“, erzählte Dallmann: „Dann hat mein Bruder in mein Freundebuch geschrieben: ‘Das wünsche ich dir: Dass du niemals zum FC Bayern wechselst’. Damals dachte man sich, das wird eh niemals passieren.“