Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

FC Bayern: Kreuzband-Schock bei Sturm-Juwel

Kreuzband-Schock bei Bayern-Juwel

Schock für die Bayern-Frauen: Alara Sehitler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.
Der FC Bayern München hat den Sportpark Unterhaching erworben. Dort werden die Bayern-Frauen ab der Saison 2026/27 ihre Champions League-Heimspiele bestreiten. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen blickt positiv in die Zukunft.
SID
Schock für die Bayern-Frauen: Alara Sehitler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen lange auf Nationalstürmerin Alara Sehitler verzichten.

Die 19-Jährige habe im Training am Sonntag „eine Teilruptur des vorderen Kreuzbands im linken Knie“ erlitten, teilten die Bayern am Dienstag mit.

FC Bayern: Alara wird vorerst nicht operiert

Alara werde vorerst konservativ behandelt und nicht operiert, sie soll engmaschig kontrolliert werden, um den Heilungsverlauf zu bewerten.

Die Münchnerinnen gehen nach aktuellem Stand von einer Ausfallzeit von „mehreren Wochen“ aus. Alara wird auch der Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen im März fehlen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite