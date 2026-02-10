FC Bayern: Kreuzband-Schock bei Sturm-Juwel

SID 10.02.2026 • 17:34 Uhr Schock für die Bayern-Frauen: Alara Sehitler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen lange auf Nationalstürmerin Alara Sehitler verzichten.

Die 19-Jährige habe im Training am Sonntag „eine Teilruptur des vorderen Kreuzbands im linken Knie“ erlitten, teilten die Bayern am Dienstag mit.

FC Bayern: Alara wird vorerst nicht operiert

Alara werde vorerst konservativ behandelt und nicht operiert, sie soll engmaschig kontrolliert werden, um den Heilungsverlauf zu bewerten.