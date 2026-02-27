SC Freiburg verlängert mit Österreicherin Kolb

Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Lisa Kolb bleibt dem SC Freiburg über die Saison hinaus weiter erhalten. Die Offensivspielerin hat ihren auslaufenden Vertrag verlängert, das gab der Bundesligist wie gewohnt ohne Angaben zur Laufzeit am Freitag bekannt.
Freiburg bindet Nationalspielerin
Der Bundesligist aus Freiburg treibt seine Kaderplanung voran und bindet die Offensivkraft, die bereits seit 2021 beim Sport-Club ist.
Lisa Kolb spielt seit 2021 für den Sport-Club
© IMAGO/Steinsiek.ch/SID/FINLEY MÖRCH
Die 24-Jährige spielt seit Sommer 2021 im Breisgau, in 77 Einsätzen gelangen Kolb bislang wettbewerbsübergreifend je sieben Tore und Vorlagen. „Wir sehen bei Lisa weiterhin großes Entwicklungspotenzial und freuen uns daher, dass sie den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen will“, sagte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin des Freiburger Frauen- und Mädchenfußballs.