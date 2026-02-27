SC Freiburg verlängert mit Österreicherin Kolb

SID 27.02.2026 • 16:28 Uhr Der Bundesligist aus Freiburg treibt seine Kaderplanung voran und bindet die Offensivkraft, die bereits seit 2021 beim Sport-Club ist.

Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Lisa Kolb bleibt dem SC Freiburg über die Saison hinaus weiter erhalten. Die Offensivspielerin hat ihren auslaufenden Vertrag verlängert, das gab der Bundesligist wie gewohnt ohne Angaben zur Laufzeit am Freitag bekannt.