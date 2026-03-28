FC Bayern Frauen bezwingen Nürnberg – Manchester-Duell vor Augen

Liga-Pflicht gelöst, die Europa-Kür kann kommen: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga den nächsten Schritt zur Meisterschaft gemacht – und dank XXL-Rotation Kräfte für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gespart.
Bayern-Frauen holen Pflichtsieg
Vier Tage vor dem Wiedersehen mit Manchester United (Hinspiel 3:2) siegte das Team von Trainer José Barcala glanzlos 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg.
Bayern stürmen Richtung vierter Titel
Stürmerin Edna Imade (46.) und Natalia Padilla-Bidas (80.) trafen im bayerischen Derby für die Münchnerinnen. Mit dem 20. Sieg im 21. Ligaspiel (ein Remis) nähern sich die Bayern unaufhaltsam der vierten Meisterschaft in Serie.
Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg 14 Punkte, der Tabellenzweite könnte am Sonntag (16 Uhr/DAZN und MagentaTV) gegen Union Berlin verkürzen.
Barcala rotiert an sieben Stellen
Drei Tage nach dem kniffligen Viertelfinal-Hinspiel im Old Trafford wechselte Barcala auf sieben Positionen, auch im Tor. Maria Luisa Grohs ersetzte Ena Mahmutovic, im Angriff erhielt unter anderem Pernille Harder zunächst eine Pause.
Imade trifft, Padilla-Bidas vollstreckt
Gejubelt wurde, trotz aussichtsreicher Chancen, erst nach der Pause. Imade staubte nach einer Ecke aus kurzer Distanz ab. Kurz vor Schluss bereitete sie die Entscheidung durch Padilla-Bidas vor.
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