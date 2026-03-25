Zwei Rückschläge, eine Gala - Bayerns Traum lebt

SPORT1 25.03.2026 • 23:08 Uhr Der FC Bayern kann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester United für sich entscheiden. Nächste Woche steigt dann das entscheidende Rückspiel in der Allianz Arena.

Der Traum vom Halbfinale lebt auch nach dem Gastspiel im „Theatre of Dreams“: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich im Viertelfinale der Champions League eine hervorragende Ausgangssituation erkämpft. Im Old Trafford rangen die Münchnerinnen das englische Spitzenteam Manchester United mit 3:2 (1:1) nieder – dank einer Glanzleistung von Angreiferin Pernille Harder.

„Zwei Tore im Old Trafford zu schießen, ist ein wahr gewordener Traum“, sagte Doppelpackerin Harder bei Disney+. „Ich finde, United hat gut gespielt und es uns schwer gemacht, aber wir haben die Räume genutzt, die sie uns hinter ihrer Abwehr gelassen haben.“

Ins Rückspiel zu Hause am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) geht der FCB somit mit einem klaren Vorteil. Beim emotionalen Wiedersehen mit Nationalspielerin Lea Schüller trafen die Dänin Harder (2./71.) und Momoko Tanikawa (84.) für die Gäste. Die gut aufgelegte Schüller holte einen Handelfmeter für United heraus, den Kapitänin Maya Le Tissier verwandelte (24.). Auch Hanna Lundkvist (76.) traf.

„Ich wusste, dass sie angreifen wollten, und konnte tief laufen. Es war schon ein ziemlicher Schock, dass ich so viel Freiraum hatte“, sagte Harder, die sich für das „gute Timing“ vor ihren Toren bei den Passgeberinnen Arianna Caruso und Momoko Tanaka bedankte.

Champions League: Bayern mit Blitz-Start

Die Bayern erwischten im ordentlich besuchten Fußballtempel von Manchester einen Blitzstart. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten gerade erst ihre Plätze eingenommen, da ging die Gastmannschaft schon in Führung. Arianna Caruso schickte Harder mit einem perfekten Ball in den Lauf und die Dänin schob eiskalt ein.

Die Freude aber währte nur gut 20 Minuten. Dann drang Schüller energisch über die rechte Seite in den Strafraum ein und flankte in die Mitte. Der Ball landete am ausgestreckten Arm von Glodis Viggosdottir und wenig später dank Le Tissiers flachem Strafstoß im Münchner Tor.

Ausgerechnet Schüller holt den Elfmeter raus

Schüller war erst zum Jahreswechsel nach über fünf Jahren von Bayern nach Manchester gewechselt – auch weil sie über eine Nebenrolle oftmals nicht mehr hinausgekommen war.

In einer ausgeglichenen Partie blieb sie für United aber auffällig: Erst per Rechtsschuss, dann per Kopf verpasste sie kurz vor der Pause zweimal einen eigenen Treffer. Auf der Gegenseite krönte Bernadette Amani beinahe ihr Königsklassen-Debüt, zielte aber knapp zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein hochklassiges Spiel. Die Bayern zeigten sich bei ihren wenigen Chancen gnadenlos effizient.

Die Aufgabe am Mittwoch wird dennoch nicht einfach. Sollte den Bayern der Halbfinaleinzug aber gelingen, wartet wohl die größtmögliche Aufgabe: Der FC Barcelona, der in der Ligaphase mit 7:1 über den FCB hinweggerollt war, ließ in seinem Hinspiel beim 6:2 auch Real Madrid keine Chance.

Das Spiel zum Nachlesen im Ticker:

++ Das Spiel ist vorbei! München gewinnt! +++

Die Münchnerinnen bringen es doch noch über die Zeit. Durch den 3:2-Sieg reist der FC Bayern mit einer guten Ausgangslage in die Heimat. Gegen die stark aufspielenden Gastgeberinnen aus Manchester, die immer wieder gefährlich wurden, können die Bayern sehr gut mit dem Sieg leben. Am Mittwoch nächste Woche kommt es dann in der Allianz Arena zum entscheidenden Rückspiel.

+++ Drei Minuten Nachspielzeit (90.)+++

Es werden drei Minuten nachgespielt. Manchester United hat also noch drei Minuten Zeit, den Rückstand aufzuholen. Und die Münchnerinnen müssen den Kasten nur noch drei Minuten lang sauber halten. Wird ihnen das gelingen?

+++ 2:3 Bayern geht dank Tanikawa wieder in Führung! (84.) +++

Die Münchnerinnen scheinen sich etwas erholt zu haben und finden immer wieder Lösungen, um im Ballbesitz zu bleiben. Und dann der unerwartete Treffer! Franziska Kett erarbeitet sich den Ball auf der linken Seite und kann den Ball ungehindert zu Tanikawa in den Strafraum passen. Die Japanerin überlegt nicht lange und schließt erfolgreich unten rechts ab. Nach ihrem erst kürzlichen Erfolg im Asia Cup surft sie regelrecht auf der Erfolgswelle.

+++ Kett klärt wichtigen Konterversuch ins Aus (79.) +++

Manchester hat Blut geleckt! Sie kommen jetzt immer wieder gefährlich Richtung Münchner Strafraum. Einen langen Pass auf die rechte Seite kann Franziska Kett gerade noch so mit einer Grätsche ins Aus klären. Doch auch danach lassen die Gäste nicht locker. Nach einer schönen Passstafette landet der Ball aber letztendlich in den Armen von Mahmutovic.

+++ 2:2 Manchester gleicht wieder aus! (76.) +++

Zum zweiten Mal am heutigen Abend kann Manchester den Spielstand egalisieren. Nach einem Eckball kann Hanna Lundkvist ungestört im Fünferraum einköpfen. Nur fünf Minuten nach der Münchner Führung ist der Ausgleich wieder hergestellt.

+++ 1:2 Harder trifft zum zweiten Mal! (71.) +++

Es sieht aus wie eine Wiederholung aus der zweiten Minute. Wieder bekommt Harder einen langen flachen Ball in die Tiefe gespielt und behält vor dem Tor die nötige Coolness! Neuer Spielstand: 1:2!

+++ United versucht es über rechts (65.) +++

Jetzt sind die Engländerinnen wieder etwas mehr am Drücker. Erst versucht es Malard mit einem Dribbling. ihre anschließende Flanke landet jedoch im Nirgendwo. Danach probiert es Lundkvist von rechts mit einer Flanke, die ungewollt direkt aufs Tor zu fliegt, doch auch keinen Erfolg bringt. Die Münchnerinnen müssen aufpassen, dass sie das Spiel nicht komplett aus der Hand geben.

+++ Viel Platz für Dallmann (61.) +++

Etwas unerwartet fällt Linda Dallmann der Ball circa elf Meter vor dem Tor vor die Füße. Die Münchnerin versucht es mit dem rechten Fuß, doch setzt den Ball deutlich über das Tor.

+++ Der erste Wechsel beim FC Bayern (59.) +++

Carolin Simon muss den Platz verlassen. Nach ihrer gelben Karte in Halbzeit eins eine logische Konsequenz. Für sie betritt Momoko Tanikawa das Feld. Kann sie den dringend benötigten Akzent für die Münchnerinnen setzen?

+++ Doch der erste Abschluss der Münchnerinnen (57.) +++

Kurz darauf gelingt den Münchnerinnen doch der erste Torschuss in Hälfte zwei. Ein geblockter Befreiungsschlag landet vor Harders Füßen, die flach aus der Drehung abschließt. Ein gefährlicher Schuss ist das jedoch auch nicht, weshalb Tullis-Joyce keine Probleme hat, den Ball zu fangen.

+++ Bayern findet keinen Zugriff (55.)+++

Pernille Harder versucht es mit einem Steckpass in die Tiefe, doch der wird von den aufmerksamen Gastgeberinnen direkt abgefangen und in den eigenen Reihen hin und her geschoben. Bayern kommt zwar immer wieder in Ballbesitz, kommt aber nicht zum Abschluss.

+++ United startet besser in die zweite Hälfte (52.) +++

Das Spiel plätschert ein wenig vor sich hin. Es wirkt, als seien die Bayern noch nicht so richtig im zweiten Durchgang angekommen. Zwar bringt Manchester auch nur einen halb-gefährlichen Torschuss zustande, doch wirken sie deutlich wacher als die Münchnerinnen.

+++ Doppelter Eckversuch für Manchester (47.) +++

Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Nur 30 Sekunden später gibt es für Manchester schon die nächste Ecke. Stanway kann den Ball zwar klären, doch nur zur erneuten Ecke für die Red Devils. Der zweite Versuch von Rolfö fliegt direkt in die Arme von Bayerns Torhüterin Mahmutovic.

+++ Halbzeitpause: Verdientes Unentschieden +++

Die ersten 45 Minuten sind vorbei und das Unentschieden passt zum bisherigen Spielverlauf. Nach dem Blitz-Start der Münchnerinnen hätte das Spiel auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Doch die Gastgeberinnen behielten die Ruhe und konnten immer wieder Akzente nach vorne setzen. Vor allem Lea Schüller war in der ersten Hälfte auffällig.

+++ Amani mit Top-Chance (45.) +++

Der Eckstoß wird wieder von Simon ausgeführt. Nach einem kurzen Abpraller versucht es Amani mit einem Volley-Schuss. Der geht jedoch knapp übers Tor. Es bleibt beim 1:1.

+++ Die Gäste mit Druck (44.) +++

Amani behauptet sich gut auf der rechten Seite. Dann geht der Ball zwar ins Aus, doch die Münchnerinnen gewinnen den Ball sofort zurück. Sie können zumindest eine Ecke rausholen.

+++ Schüller probiert es alleine (40.) +++

Lea Schüller bekommt den Ball nach außen gelegt und probiert es mit dem rechten Fuß aus der Distanz. Ein mutiger Versuch, der aber am Tor vorbeigeht. Die Ex-Münchnerin wartet immer noch auf ihr zweites Tor für Manchester.

+++ Beste Möglichkeit der Münchnerinnen (36.) +++

Le Tissier kann den Ball nur noch zur Ecke klären. Carolin Simon führt die Ecke aus und bringt den Ball zentral in den Strafraum. Viggósdóttir versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch setzt das Leder knapp übers Tor. Trotzdem die beste Möglichkeit der Gäste bisher!

+++ Nächster Abschluss von Manchester (32.) +++

Inzwischen hat Manchester schon sechs Torabschlüsse. Auch wenn da noch kein super gefährlicher Schuss dabei war, steigern die Gastgeberinnen ihre Torgefährlichkeit stetig.

+++ Gelbe Karte für Carolin Simon (28.) +++

Die Münchnerin kassiert die erste gelbe Karte des Spiels. Grund ist zu hartes Einsteigen. Mit einer Grätsche im Mittelfeld zieht sie eindeutig das taktische Foul.

+++ 1:1: Alles wieder offen (26.) +++

Nach dem Ausgleich wirken die Münchnerinnen etwas unsicher. Jetzt gilt es wieder Ruhe ins Spiel zu bringen und an die starken ersten Minuten anzuknüpfen.

+++ Schüller bekommt Elfmeter-Pfiff (23.) +++

Ausgerechnet Lea Schüller holt den Elfer für United raus! Die frühere Bayern-Stürmerin zieht in den Strafraum und hält drauf – Glódís Viggósdóttir ist mit der Hand dran. Elfmeter ist in Ordnung. Kapitänin Le Tissier tritt an und verwandelt. Alles wieder auf Anfang. 1:1.

+++ Erste Ecke für die Münchnerinnen (19.) +++

Die FC Bayern Frauen bekommen ihre erste Ecke zugesprochen. Getreten wird sie von Giulia Gwinn, wird dann aber schnell von den Gegnerinnen entschärft. Franziska Kett kann im Nachgang aber einen Freistoß auf dem linken Flügel rausholen. Doch auch der geht am Tor vorbei.

+++ United mit erster Druckphase (17.) +++

Erst kann Naalsund auf der rechten Seite noch gestoppt werden, doch dann schon der nächste Angriff von Manchester auf der linken Seite. Viggósdóttir kann nur noch zur Ecke klären. Der Schuss bleibt dann aber harmlos und wird abgeblockt.

+++ Gwinn versucht es von der Seite (11.) +++

Gwinn versucht es mal von der rechten Seite, schießt den Ball halbhoch ins kurze Eck, doch scheitert an Tullis-Joyce. Insgesamt ist die Partie bisher recht ausgeglichen.

+++ Manchester mit erstem harmlosen Torschuss (6.) +++

Zigiotti Olme versucht nach einer schönen Kombination einen ersten Versuch aufs Tor. Doch der flach geschossene Ball ist kein Problem für Bayerns Keeperin Mahmutovic.

+++ 0:1: Blitz-Führung für Bayern! (2.) +++

Pernille Harder wird mit einem langen Pass von Caruso bedient und bleibt im Zweikampf mit Torhüterin Tullis-Joyce ganz cool. Nach nur 98 Sekunden führen die Münchnerinnen mit 1:0!

+++ Anpfiff: Der Ball rollt! (1.) +++

Los geht’s! Schiedsrichterin Olatz Rivera Olmedo hat das Spiel angepfiffen. Bis zu 10.000 Fans wurden im legendären Old Trafford erwartet. Entsprechend gut ist die Stimmung am heutigen Abend.

+++ Schüller trifft auf Ex-Klub FC Bayern +++

Ausgerechnet die erst im Winter geflüchtete Lea Schüller steht dem FCB mit United im Weg, wenn der Kampf um Europas Krone in die heiße Phase geht. Und Schüller steht gegen ihre alten Kolleginnen in der United-Startelf.

Bayern-Trainer José Barcala vertraut der gleichen Startformation, die beim 5:0-Erfolg in Essen von Beginn an auf dem Feld stand.

+++ Manchester United – FC Bayern: Die Aufstellungen +++

Manchester: Tullis-Joyce – Lundkvist, Le Tissier, Turner, Rolfö – Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund – Park, Schüller, Malard

FC Bayern: Mahmutovic – Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon – Amani, Stanway – Dallmann, Caruso, Kett – Harder

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+++ Schüller und FC Bayern heiß auf Duell +++

Schüller blickte dem Wiedersehen schon im Vorfeld mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich, gegen Bayern zu spielen und meine Mädels zu sehen“, sagte die Nationalstürmerin vor dem emotionalen Duell mit ihrem Ex-Verein. Doch wenn im legendären Stadion von Manchester der Anpfiff ertönt, ist es mit der Herzlichkeit vorbei.

„Es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen“, versprach Schüller.

Der Schauplatz im legendären „Theatre of Dreams“ schürt die Vorfreude. Es werde „ein sehr besonderer Abend. Es ist ein besonderes Stadion mit viel Geschichte“, sagte Münchens Kapitänin Glodis Viggosdottir : „Wir alle lieben es, wenn wir diese großen Spiele in den großen Stadien mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre spielen dürfen.“ Die Entscheidung fällt beim Showdown am 1. April (18.45 Uhr) in der Allianz Arena.

Champions League der Frauen heute live: So verfolgen Sie ManUnited – FC Bayern

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