Nationalspielerin wechselt nach Freiburg

Der SC Freiburg hat die Schweizer Nationalspielerin Amira Arfaoui verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt die Offensivspielerin von Ligakonkurrent Werder Bremen zur kommenden Saison in den Breisgau. Zur Vertragslaufzeit machten die Freiburger keine Angabe.
Nationalspielerin wechselt zu Freiburg
Arfaoui werde „durch ihre Dribbelstärke, ihre Schnelligkeit und ihre Kreativität im Angriffsdrittel“ das Freiburger Spiel bereichern, sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball: „Sie kennt die Bundesliga schon seit mehreren Jahren und kann zu einer wichtigen Führungsspielerin unserer jungen Mannschaft werden.“
Bundesliga-Erfahrung und Nati-Einsätze
Arfaoui war nach mehreren Stationen in der Schweiz 2021 zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga gewechselt, ehe ein halbes Jahr beim 1. FC Nürnberg folgte. Seit 2024 läuft die 26-Jährige für die Bremerinnen auf, mit denen sie in der vergangenen Saison das DFB-Pokalfinale erreichte.
Insgesamt kommt die gebürtige Bernerin auf 91 Bundesligaspiele und elf Partien im DFB-Pokal. Dabei erzielte sie acht Tore und bereitete sechs weitere vor. Seit 2020 ist Arfaoui Teil der Schweizer Nationalmannschaft.
Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1