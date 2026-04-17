Nationalspielerin wechselt nach Freiburg

SID 17.04.2026 • 12:05 Uhr Amira Arfaoui wird künftig für den SC Freiburg auflaufen. Derzeit spielt sie für einen direkten Konkurrenten und die Nationalmannschaft der Schweiz.

Der SC Freiburg hat die Schweizer Nationalspielerin Amira Arfaoui verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt die Offensivspielerin von Ligakonkurrent Werder Bremen zur kommenden Saison in den Breisgau. Zur Vertragslaufzeit machten die Freiburger keine Angabe.

Arfaoui werde „durch ihre Dribbelstärke, ihre Schnelligkeit und ihre Kreativität im Angriffsdrittel“ das Freiburger Spiel bereichern, sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball: „Sie kennt die Bundesliga schon seit mehreren Jahren und kann zu einer wichtigen Führungsspielerin unserer jungen Mannschaft werden.“

Bundesliga-Erfahrung und Nati-Einsätze

Arfaoui war nach mehreren Stationen in der Schweiz 2021 zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga gewechselt, ehe ein halbes Jahr beim 1. FC Nürnberg folgte. Seit 2024 läuft die 26-Jährige für die Bremerinnen auf, mit denen sie in der vergangenen Saison das DFB-Pokalfinale erreichte.