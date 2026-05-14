Doppelter Abgang bei der Eintracht

SID 14.05.2026 • 11:37 Uhr Personal-Update von Eintracht Frankfurt: Zwei Spielerinnen verlassen den Klub, eine macht dabei von einer Ausstiegsklausel Gebrauch.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Elisa Senß und Nicole Anyomi verlassen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie die Hessinnen mitteilten, macht Senß von einer Ausstiegsklausel Gebrauch.

Die defensive Mittelfeldspielerin war zuletzt mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht worden, außerdem gab es Gerüchte um englische Klubs. Bei Anyomi läuft ebenso wie bei ihren Teamkolleginnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen der Vertrag aus.

Das Quartett wird am Sonntag (14.00 Uhr) beim letzten Saisonspiel gegen Union Berlin verabschiedet.

Eintracht bestätigt vier Abgänge

„Wenn Spielerinnen uns verlassen und zu internationalen Topklubs wechseln, die uns in der Entwicklung noch einen Schritt voraus sind, ist das ein Kompliment für unsere Arbeit, aber auch für die Leistung der Spielerinnen“, sagte Eintracht-Direktorin Katharina Kiel. Sie sehe die Abgänge deshalb „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, ergänzte Sportdirektorin Babett Peter.

Über die Wechselziele der vier Spielerinnen machte die Eintracht keine Angaben. Senß wird wegen einer Gelbsperre am letzten Spieltag ebenso wie die am Oberschenkel verletzte Anyomi fehlen, somit kann sich das Duo am Sonntag nicht auf dem Platz verabschieden.