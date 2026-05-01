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Spielerin bricht zusammen: HSV gibt Entwarnung

HSV-Entwarnung nach Sorgen um Profi

Die Frauen des Hamburger SV verlieren ihr Heimspiel gegen Union Berlin. Nach dem Spiel muss HSV-Spielerin Magou Doucouré auf dem Platz behandelt werden, ihre Mitspielerin Michela Croatto ist den Tränen nahe.
Große Sorgen um HSV-Spielerin Magou Doucouré
Große Sorgen um HSV-Spielerin Magou Doucouré
© IMAGO/Beautiful Sports
Maximilian Huber
Die Frauen des Hamburger SV verlieren ihr Heimspiel gegen Union Berlin. Nach dem Spiel muss HSV-Spielerin Magou Doucouré auf dem Platz behandelt werden, ihre Mitspielerin Michela Croatto ist den Tränen nahe.

Der Hamburger SV hat nach bangen Minuten um Verteidigerin Magou Doucouré Entwarnung gegeben.

Wie der Klub am Freitagabend kommunizierte, war die Französin im Anschluss an das Bundesligaspiels zwischen dem HSV und Union Berlin (0:1) auf dem Platz zusammengebrochen. Beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen „war sie bereits wieder ansprechbar und stabil“, schrieb der HSV. Doucouré werde nun im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf vorsorglich untersucht.

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Doucouré bricht auf dem Platz zusammen

Unmittelbar nach Abpfiff des Spiels war die Französin im Sechzehnmeterraum vor der Hamburger Nordtribüne zu Boden gegangen und musste behandelt werden.

Das medizinische Personal der Hamburgerinnen eilte umgehend auf das Spielfeld, Profis beider Teams lagen sich in den Armen und beobachteten die Szenen geschockt auf dem Platz. Ein leiser Applaus war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Ärzteteams auf dem Rasen im Volksparkstadion zu vernehmen, verstummte jedoch wenige Sekunden später wieder.

HSV-Verteidigerin den Tränen nahe

Die TV-Kameras fingen HSV-Verteidigerin Michela Croatto ein, die völlig geschockt das Spielfeld verließ und den Tränen nahe war. Die Österreicherin hielt sich immer wieder ihre Hände vor das Gesicht und hatte gläserne Augen.

Die medizinische Abteilung schirmte die Französin während der Behandlung mit einer Plane ab. Die 25-Jährige war in der 84. Minute ausgewechselt und durch Carla Morich ersetzt worden.

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