Frauen von Werder Bremen feiern historischen Sieg

SID 10.05.2026 • 18:14 Uhr Friederike Kromp landet mit den Frauen von Werder Bremen einen historischen Kantersieg. Hoffenheim hingegen meldet sich im Kampf um die Champions-League-Plätze zurück.

Die Frauen von Werder Bremen haben mit 7:0 (4:0) gegen Carl Zeiss Jena gewonnen! Ein höherer Sieg gelang den Norddeutschen in der Bundesliga noch nie.

Larissa Mühlhaus, die nach der Saison zu Eintracht Frankfurt wechseln wird, schnürte einen Dreierpack (2., 22. und 90.+7), außerdem trafen Lina Hausricke (8.), Lara Schmidt (41.), Maja Sternad (50.) und Sarah Ernst.

Damit sichert das Team von Trainerin Friederike Kromp Tabellenplatz sechs ab. Jena, bereits mit der Niederlage gegen den SC Freiburg letzte Woche sicher abgestiegen, kassierte die 18. Saisonniederlage.

Hoffenheim wahrt Chance auf Königsklasse

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben derweil die minimale Chance auf die Teilnahme an der Champions League am Leben gehalten.

Das Team um Nationalspielerin Selina Cerci gewann am vorletzten Spieltag der Bundesliga dank eines Blitzstarts mit 2:0 (2:0) bei Union Berlin und verkürzte den Rückstand auf Rang drei auf drei Punkte.

Jill Janssens (3.) und Nikée van Dijk (9.) trafen früh für die Hoffenheimerinnen, Cerci legte beide Treffer auf. Die TSG rückte damit weiter an Eintracht Frankfurt heran, benötigt im Saisonfinale aber Schützenhilfe der Berlinerinnen. Auch Bayer Leverkusen mischt noch im Rennen um den dritten Platz mit, der für die Qualifikation für die Königsklasse berechtigt.