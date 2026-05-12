Abgang offiziell: Nationalspielerin Cerci verlässt TSG

SID 12.05.2026 • 13:27 Uhr Die Torschützenkönigin der Bundesliga Selina Cerci verlässt die TSG Hoffenheim nach zwei Jahren. Die Nationalspielerin zieht es womöglich nach England.

Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci verlässt den Bundesligisten TSG Hoffenheim wie erwartet nach der laufenden Saison. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird die 25-Jährige ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ihr Ziel blieb zunächst offen.

Spekuliert wird schon seit längerer Zeit über einen Wechsel der Torjägerin nach England, der FC Arsenal soll interessiert sein.

Cerci verabschiedet sich nach „zwei wunderschönen Jahren“ im Verein: „Ich nehme viele besondere Momente mit und werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten.“

Cerci mit beachtlicher Torquote

Mit bislang 16 Treffern kämpft Cerci gleichauf mit Pernille Harder (FC Bayern) und Larissa Mühlhaus (Werder Bremen) am letzten Spieltag noch um die Kanone als Torschützenkönigin der Bundesliga, die sie bereits im Vorjahr gewann.

Auch der VfL Wolfsburg hatte sich vergeblich um eine Verpflichtung der gebürtigen Kielerin bemüht. Cerci war 2024 vom 1. FC Köln nach Hoffenheim gewechselt und erzielte in 46 Pflichtspielen 34 Tore für die TSG.