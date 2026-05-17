Tränen und Doppelpack: Emotionaler Popp-Abschied beim VfL

SID 17.05.2026 • 16:52 Uhr In Wolfsburg geht eine Ära zu Ende. Kapitänin Alexandra Popp glänzt bei ihrem letzten Auftritt mit einem Doppelpack.

Mit Tränen in den Augen ging Alexandra Popp schweren Herzens Richtung Seitenlinie, Mitspielerinnen wie Gegnerinnen standen Spalier und zollten der Vereinsikone des VfL Wolfsburg Respekt. Die 35-Jährige atmete vor ihrem letzten Schritt noch einmal tief durch – dann verließ die langjährige Leistungsträgerin unter tosendem Applaus in der 58. Minute endgültig den Platz.

„Der letzte Schritt, dann ist es vorbei“, schilderte Popp nach Abpfiff ihre Gedanken im ZDF: „Ich bin hier erwachsen geworden, ich bin als Persönlichkeit gewachsen, ich bin als Spielerin gewachsen und habe mich wahnsinnig entwickelt, das geht nicht spurlos an einem vorbei.“

Popp-Doppelpack beim letzten Auftritt

Ihren letzten, emotionalen Auftritt im VfL-Trikot krönte Popp beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag in der VW Arena vor 7268 Zuschauenden mit einem Doppelpack. In der 13. Minute köpfte sie die Wolfsburgerinnen beim Saisonfinale in Führung und erhöhte noch vor der Pause per Freistoß (40.), ehe Lineth Beerensteyn für sie ins Spiel kam.

Bei ihrer Auswechslung applaudierte Popp Richtung Fans, umarmte Svenja Huth unter Tränen und übergab die Kapitänsbinde an ihre langjährige Weggefährtin. Auf der Bank bekam Popp wenige Minuten später ein Bier zur Feier des Tages gereicht, von dort aus verfolgte sie den Treffer der Nürnbergerin Lourdes Romero (75.) und das Tor ihrer Teamkollegin Janou Levels (78.).

In Wolfsburg endete mit dem Abschied Popps eine Ära. Nach 14 Jahren im VfL-Trikot zieht es die frühere DFB-Kapitänin zu ihrem Herzensverein Borussia Dortmund, der derzeit in der Regionalliga West spielt. Popp verlässt Wolfsburg mit zwei Champions-League-Titeln, sieben Meisterschaften und elf Pokaltriumphen.

Fans ehren Popp mit Choreo

Vor der Partie hatten die zahlreichen Fans die Stürmerin mit einer riesigen Choreo geehrt. Als überlebensgroße Figur war Popp dort mit dem DFB-Pokal abgebildet, auf Bannern war das Wort „Fußballgöttin“ zu lesen. Bei der offiziellen Verabschiedung vor Spielbeginn durch die Vereinsverantwortlichen um den ebenfalls scheidenden Sportdirektor Ralf Kellermann hatte Popp bereits mit den Tränen gekämpft.

Schon drei Tage zuvor war sie auf ihrer Abschiedstour nach dem DFB-Pokal-Finale gegen Bayern München (0:4) von ihren Gefühlen überwältigt worden.