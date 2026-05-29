Trotz Mega-Angeboten: Wichtige Bayern-Entscheidung gefallen

SID 29.05.2026 • 06:33 Uhr Klara Bühl hat sich entschieden: Die 25-Jährige will ihren Weg beim FC Bayern in der nächsten Saison fortsetzen. Im Sommer 2027 könnte aber das Ausland locken.

Die umworbene Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl wird auch in der kommenden Saison für den Double-Gewinner Bayern München auflaufen. Das bestätigte die 25-Jährige im SID-Interview. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden zu bleiben – trotz der Angebote aus dem Ausland, die sehr lukrativ waren. Vor allem aus England, wo viel investiert wird, um gute Spielerinnen zu holen und die Liga attraktiv zu machen“, sagte Bühl, die in München zu den absoluten Leistungsträgerinnen gehört.

Sie wolle „den Weg mit Bayern und dieser jungen, gut zusammengestellten Mannschaft und dem Trainer weitergehen und versuchen, auch dem Champions-League-Titel noch näher zu kommen“, ergänzte die Flügelspielerin, die im Vorjahr ihren Vertrag bis 2027 verlängert hatte. Natürlich habe es schon damals Interesse gegeben, „und ich habe mir auch Alternativen angeschaut. Aber um meine Leistung zu zeigen, ist dieses Gesamtpaket mit dem Wohlfühlfaktor extrem wichtig – und das passt bei Bayern.“

Wie es nach der kommenden Saison für die DFB-Spielerin, die unter anderem immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, weitergeht, ist allerdings noch unklar. Nach aktuellem Stand könnte Bühl den FC Bayern im Sommer 2027 ablösefrei verlassen.

FC Bayern: Bühl wägt Zukunftsoptionen ab

„Ich bin in einer sehr guten Ausgangssituation und möchte mir alle Optionen offenhalten“, sagte Bühl, sie wolle in Ruhe überlegen, „wann die Zeit für den nächsten Schritt gekommen“ sei. „Am Ende geht es immer um das Gesamtpaket – und den richtigen Zeitpunkt. Da bin ich selbst gespannt, wie sich der Frauenfußball allgemein und meine Optionen entwickeln werden und wofür ich mich entscheide.“