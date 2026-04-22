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Bühl: Bayern wollen aus Barca-Pleite lernen

Bühl: Bayern hoffen auf Lerneffekt

Nach einer Wadenverletzung meldet sich Klara Bühl zurück. Die Nationalspielerin vom FC Bayern ist damit rechtzeitig für das Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona fit.
Die Frauen des FC Bayern München drehen ein 0:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League fulminant. Matchwinnerin Klara Bühl kann es nach dem Spiel noch gar nicht glauben.
SID
Nach einer Wadenverletzung meldet sich Klara Bühl zurück. Die Nationalspielerin vom FC Bayern ist damit rechtzeitig für das Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona fit.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern sieht die 1:7-Klatsche beim FC Barcelona zu Beginn der Champions-League-Saison als hilfreichen Lerneffekt für das Halbfinale.

„Barcelona war uns damals in gewissen Sachen immer voraus, vor allem im Kopf und in der Handlungsschnelligkeit“, sagte Bühl der Mediengruppe Bayern: „Wichtig ist, dass wir daraus gelernt haben und jetzt wissen, was auf uns zukommt. Daher wird es uns in den nächsten beiden Spielen leichter fallen.“

FC Bayern: Bühl-Comeback schon am Mittwoch?

Am Samstag (18.15 Uhr) empfangen die Bayern den Top-Favoriten um Alexia Putellas zum Hinspiel in der Allianz Arena, das Rückspiel findet am 3. Mai im Camp Nou statt. „Wir werden zwei extrem gute Leistungen brauchen – als Team und individuell“, erklärte Bühl. Doch auch der Kopf, „die mentale Komponente“ sei bei diesen Duellen entscheidend: „Du musst daran glauben. Das muss jede auch ausstrahlen.“

Nach einer Wadenverletzung Anfang März steht die Offensivspielerin vor ihrem Comeback, womöglich schon am Mittwoch (18.00 Uhr) im Nachholspiel bei Union Berlin, dem ersten Meister-Matchball für die Titelverteidigerinnen.

Sie sei „überglücklich, dass ich in dieser Saison nochmal mitspielen kann. Das war aufgrund der Schwere der Verletzung nicht absehbar“, sagte die 25-Jährige: „Umso mehr freut es mich, wenn ich der Mannschaft wieder helfen kann.“

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