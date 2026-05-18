Zukunft von Bayern-Star Georgia Stanway offenbar geklärt

Curdt Blumenthal 18.05.2026 • 17:57 Uhr Dass Georgia Stanway den FC Bayern verlassen wird, stand bereits fest. Nun scheint das Geheimnis ihrer sportlichen Zukunft gelüftet zu sein.

Georgia Stanway steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Die 27-Jährige, die nur noch bis zum Saisonende beim FC Bayern München unter Vertrag steht, soll im Sommer ablösefrei zu den Gunners wechseln.

Offenbar gilt es nur noch, den Medizincheck zu absolvieren. Der deutsche Rekordmeister hatte bereits im Januar bestätigt, dass Stanway die Münchner nach vier erfolgreichen Jahren verlassen wird.

Stanway: „Habe es mir nicht leichtgemacht“

„Ich bin dem FC Bayern unglaublich dankbar für die vergangenen Jahre“, hatte Stanway damals gesagt: „Die Entscheidung, München und meine Mannschaft zu verlassen, war unglaublich schwierig, ich habe sie mir definitiv nicht leichtgemacht.“

Die Nationalspielerin der Three Lionesses war im Sommer 2022 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Für den deutschen Rekordmeister erzielte sie in 127 Pflichtspielen 31 Treffer und gab 29 Torvorlagen. Mit den Münchnerinnen konnte sie in allen vier Saisons den deutschen Meistertitel und zweimal den DFB-Pokal gewinnen.