Star des FC Bayern spricht über Wechsel-Gedanken

Lenny Peteanu , Niklas Sagner 02.06.2026 • 20:10 Uhr Lange war unklar, ob Klara Bühl auch in der neuen Saison für den FC Bayern auflaufen wird. Im SPORT1-Podcast Deep Dive gewährt Bühl spannende Einblicke und erklärt, wie es letztlich zu dieser Entscheidung kommt.

Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl wird trotz lukrativer Angebote aus dem Ausland auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen. Nicht zuletzt wegen ihrer sieben Tore und 15 Assists in der Bundesliga-Saison war Klara Bühl zuletzt heiß umworben gewesen. So soll unter anderem der FC Barcelona seine Fühler nach der 25-Jährigen ausgestreckt haben.

Die Entscheidung, solchen Top-Teams abzusagen, ist sicher keine einfache. Wie der Gedankenprozess abläuft, erklärt Klara Bühl im SPORT1-Podcast Deep Dive.

„Wenn du weißt, dein Vertrag läuft aus oder es gibt eine Option, dann ist es schon immer das halbe Jahr davor, wo du dir Gedanken machst.“ Weiter führte der Bayern-Star aus: „Zumindest ist es bei mir so, dass du dich dann mal hinsetzt, Gedanken machst, einen groben Plan machst: Was tut mir gut? Was will ich machen? Was könnte als Nächstes kommen?”

Bayern-Star Bühl erklärt Entscheidung

Für Bühl fielen die Antworten auf diese Fragen zugunsten des FC Bayern aus. Damit kann sie dieses Thema vorerst ad acta legen und sich dann vor dem Sommer 2027 erneut mit ihrer sportlichen Zukunft auseinandersetzen.

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Bevor sie sich für einen Verbleib in München entschied, stellte sich die fünffache deutsche Meisterin einige Fragen über ihren nächsten Karriereschritt und mögliche Optionen. „Es gibt immer Phasen, wo der Moment gekommen ist, wo man einfach nochmal schauen will: Passt es hier noch, geht es woanders hin, was gibt es? Und dann trifft man eine Entscheidung.”