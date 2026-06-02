Star des FC Bayern spricht über Wechsel-Gedanken

Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl wird trotz lukrativer Angebote aus dem Ausland auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen. Nicht zuletzt wegen ihrer sieben Tore und 15 Assists in der Bundesliga-Saison war Klara Bühl zuletzt heiß umworben gewesen. So soll unter anderem der FC Barcelona seine Fühler nach der 25-Jährigen ausgestreckt haben.
Bayern-Star verrät Wechsel-Gedanken
Die Entscheidung, solchen Top-Teams abzusagen, ist sicher keine einfache. Wie der Gedankenprozess abläuft, erklärt Klara Bühl im SPORT1-Podcast Deep Dive.
„Wenn du weißt, dein Vertrag läuft aus oder es gibt eine Option, dann ist es schon immer das halbe Jahr davor, wo du dir Gedanken machst.“ Weiter führte der Bayern-Star aus: „Zumindest ist es bei mir so, dass du dich dann mal hinsetzt, Gedanken machst, einen groben Plan machst: Was tut mir gut? Was will ich machen? Was könnte als Nächstes kommen?”
Bayern-Star Bühl erklärt Entscheidung
Für Bühl fielen die Antworten auf diese Fragen zugunsten des FC Bayern aus. Damit kann sie dieses Thema vorerst ad acta legen und sich dann vor dem Sommer 2027 erneut mit ihrer sportlichen Zukunft auseinandersetzen.
Bevor sie sich für einen Verbleib in München entschied, stellte sich die fünffache deutsche Meisterin einige Fragen über ihren nächsten Karriereschritt und mögliche Optionen. „Es gibt immer Phasen, wo der Moment gekommen ist, wo man einfach nochmal schauen will: Passt es hier noch, geht es woanders hin, was gibt es? Und dann trifft man eine Entscheidung.”
Bühl spielt seit ihrem Abschied vom SC Freiburg im Sommer 2020 für den FC Bayern und freut sich, weiter beim aktuellen Doublesieger zu bleiben. „Sonst genieße ich es einfach, hier zu sein, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, in München zu sein und noch weiter hier zu bleiben. Deswegen brauche ich das nicht jeden Tag hinterfragen.”