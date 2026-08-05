Bayern-Spielerin sagt Barca offenbar ab

Philipp Heinemann 05.08.2026 • 21:54 Uhr Franziska Kett soll beim FC Barcelona auf der Wunschliste stehen. Die deutsche Nationalspielerin lehnt einen Wechsel jedoch wohl derzeit ab.

Der FC Barcelona ist offenbar mit einem Transfervorstoß um die deutsche Nationalspielerin Franziska Kett gescheitert.

Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, versuchten die Katalanen jüngst, die 21-Jährige vom FC Bayern zu verpflichten – doch die Spielerin selbst sagte wohl ab.

Kett, die noch bis Sommer 2027 in München unter Vertrag steht, verweilt dennoch auf der Liste von Barca, die dem Bericht zufolge im Winter erneut vorstellig werden wollen.

Der spanische Verein soll in seinen Transferbemühungen dabei optimistisch sein.

Kett begann ihre Karriere beim FC Edenstetten und spielte anschließend bis zur U15 für die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, ehe sie zur Saison 2020/21 von Bayern München für die eigene U17 verpflichtet wurde.

Kett lieferte fulminantes Spiel gegen Barca

Über die zweite Mannschaft schaffte sie den Sprung in den Profikader und avancierte dort zu einer der prägenden Figuren – wobei sie erst in der Saison 2024/25 erstmals auf ihrer aktuellen Position – als Außenverteidigerin – eingesetzt wurde, zuvor spielte sie als Stürmerin.

Nicht ganz zufällig fällt das Interesse Barcas ausgerechnet auf Kett: In der vergangenen Champions-League-Saison duellierten sich beide Klubs im Halbfinale, wobei Bayern im Hinspiel ein 1:1 erreichte, ehe man im Rückspiel in Barcelona ausschied.