Rot für Haareziehen! Bayern-Ass fliegt

Philipp Schmidt 25.04.2026 • 20:25 Uhr Beim Champions-League-Spiel der Bayern-Frauen fliegt Franziska Kett vom Platz. Die Nationalspielerin zieht ihrer Gegenspielerin an den Haaren und fliegt.

„Kathy Hendrich 2.0!“, ahnte ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann bereits Böses, als Bayerns Franziska Kett im Laufduell mit Salma Paralluelo vom FC Barcelona in die Haare griff. Und tatsächlich: Für die Aktion sah Kett von Schiedsrichter Ivana Martincic in der 80. Minute die Rote Karte.

Der VAR überprüfte die Aktion, aber die Entscheidung blieb bestehen. Wüste Proteste von Bayern-Trainer José Barcala, der ebenfalls die Rote Karte erhielt, änderten daran nichts. Die FCB-Bank sprang geschlossen auf und gestikulierte vehement, Martincic verteilte in der Folge auch an Bayerns Frauen-Direktorin Bianca Rech die Gelbe Karte.

Größere Proteste gegen die Entscheidung der Schiedsrichterin gab es zumindest aber im TV nicht: „Ich habe gedacht, das wäre diesmal eine leicht verfängliche Situation, aber sie packt da schon hin. Das wird als unsportliches Verhalten, als Tätlichkeit bewertet“, sagte Neumann. „Was für ein Tiefschlag.“

Champions League: Kett wird nach Treffer zur tragischen Heldin

Auch Expertin Kathrin Lehmann schloss sich der Sichtweise an, dass die Schiedsrichterin richtig gehandelt hatte: „Es ist nun mal so: Haare ziehen ist wie jemandem eine Schmieren. Auch wenn ich dir nur ein bisschen einen Klaps gebe, dann ist es halt auch Rot. Es ist hart, aber es ist klar.“

Lehmann lobte im Anschluss die große Moral der Bayern, die in Unterzahl das 1:1 über die Zeit retteten: „Sie haben ganz schnell Routine gezeigt und Größe, dass sie sofort organisiert waren.“

Kett, die vor ihrem Platzverweis eine starke Leistung gezeigt und zum 1:1-Endstand getroffen hatte, fällt damit für die schwere Auswärtsaufgabe im Rückspiel gegen den großen Titelfavoriten am 3. Mai aus.