Rekord-Wechsel perfekt: Wamser wechselt von Bayer zu ManCity

Die Bundesliga muss den Abgang einer weiteren Fußball-Nationalspielerin verkraften. Carlotta Wamser verlässt Bayer Leverkusen und wechselt zum englischen Meister Manchester City. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt.
Transfer-Hammer perfekt
Bis zu 650.000 Euro inklusive Boni könnten laut Bild-Zeitung als Ablöse für die 22-Jährige fließen, damit würde Wamser zum Rekordtransfer der Bundesliga aufsteigen.
Bei ManCity, wo bereits die Nationalspielerinnen Rebecca Knaak und Sydney Lohmann aktiv sind, unterschrieb Wamser einen Vertrag bis 2030. „Mit dem Wechsel zu einem internationalen Top-Klub wie Manchester City geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte die in Mittelfeld und Abwehr variabel einsetzbare Wamser.
Das Angebot habe sich in einer Dimension bewegt, „die für sie, aber auch für uns als Klub gleichermaßen reizvoll ist und langfristig weitere Möglichkeiten für die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung eröffnet“, sagte Leverkusens Lizenz-Direktor Thomas Eichin: „Vor diesem Hintergrund haben wir ihrem Wechsel-Wunsch entsprochen und dem Transfer zugestimmt.“
Bundesliga verliert zahlreiche Stars
Ihr Abgang kurz vor Ende des Transferfensters hatte sich am Sonntag angedeutet. Beim 1:2 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg fehlte Wamser im Bayer-Kader und schaute in Zivil von der Tribüne aus zu.
Wamser, die bei Bundestrainer Christian Wück vor allem als Außenverteidigerin zum Einsatz kommt, schaffte den Durchbruch im Nationalteam als Ersatz der verletzten Kapitänin Giulia Gwinn bei der EM 2025. Nach dem Turnier wechselte sie von Eintracht Frankfurt nach Leverkusen.
Vor Wamser waren in diesem Sommer bereits ihre DFB-Kolleginnen Selina Cerci (FC Arsenal) und Nicole Anyomi (London City Lionesses) nach England gewechselt. Zudem zog es Elisa Senß zu Real Madrid nach Spanien. Bislang liegt der teuerste Bundesliga-Abgang bei 600.000 Euro, die Arsenal Mitte Juli für Lisa Baum (RB Leipzig) bezahlt haben soll.
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