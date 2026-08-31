Rekordablöse! Transfer-Hammer in der Bundesliga bahnt sich an

SPORT1 31.08.2026 • 11:44 Uhr Carlotta Wamser steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Bayer Leverkusen soll dafür eine ligaweite Rekordablöse einstreichen.

Carlotta Wamser steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zu Manchester City. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll für die 22-Jährige inklusive möglicher Bonuszahlungen eine Ablöse von bis zu 650.000 Euro an den Werksklub fließen.

Einen Vollzug des Transfers gibt es bislang nicht. Wamser fehlte allerdings bereits am Sonntag beim Bundesliga-Topspiel in Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg (1:2) im Spieltagskader. Sie verfolgte die Partie in Zivil von der Tribüne und verabschiedete sich im Anschluss von ihren Teamkolleginnen.

Den Medizincheck soll die 14-malige Nationalspielerin nach Medienangaben bereits erfolgreich absolviert haben.

Frauen-Bundesliga: Waser würde Transfer-Rekord brechen

Sollte sich die genannte Summe bestätigen, wäre Wamser die teuerste Spielerin der Frauen-Bundesliga.

Als bisherigen Rekord nennt 90min Lisa Baum: Der FC Arsenal soll für die 19-Jährige bei ihrem Wechsel von RB Leipzig ein Gesamtpaket von bis zu 600.000 Euro gezahlt haben. Für Leverkusen wäre der Deal auch deshalb bemerkenswert, weil der Klub Wamser im Sommer 2025 ablösefrei von Eintracht Frankfurt verpflichtet hat.

Sportlich würde Leverkusen-Trainer Roberto Pätzold kurzfristig umplanen müssen. Nach Angaben von 90min hatten die Rheinländer im Sommer Anfragen mehrerer europäischer Spitzenklubs sowie des FC Bayern München abgelehnt, dem Werben aus Manchester aber nun zugestimmt.

Wiedersehen mit deutschen Nationalspielerinnen bei Manchester City

Wamser hatte im Juli im Gespräch mit dem kicker ihre Vorliebe für die Women’s Super League betont: „England ist meine absolute Traumliga, in der ich unbedingt einmal spielen will.“

Bei Manchester City würde sie laut 90min unter anderem auf Rebecca Knaak und Sydney Lohmann treffen; zudem nennt das Portal als weitere City-Spielerinnen Khadija Shaw, Beth Mead, Lauren Hemp und Vivianne Miedema.