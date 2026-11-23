Für Svenja Huth ist das Jahr 2026 in sportlicher Hinsicht vorzeitig beendet. Die 35-Jährige verletzte sich im Duell mit RB Leipzig.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Kapitänin Svenja Huth verzichten. Wie der Vizemeister am Montag mitteilte, hat die 35-Jährige eine Bandverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten und fällt bis Jahresende aus.

Huth verletzt sich gegen Leipzig

Huth hatte sich am Sonntag bei RB Leipzig (2:1) in einem Zweikampf mit Marleen Schimmer verletzt und musste in der 70. Minute ausgewechselt werden.

Bis Jahresende stehen für die Wolfsburgerinnen in der Bundesliga noch die Partien beim SC Freiburg (13. Dezember) und gegen Union Berlin (21. Dezember) auf dem Programm.