Marie Louise Eta, Trainerin der Frauen von Union Berlin, äußert sich zum jüngsten Transfer der Berlinerinnen: Ann-Katrin Berger. Mit ihrer Mannschaft hat Eta zukünftig ein klares Ziel vor Augen.

Union Berlin darf sich freuen: Im Winter dieses Jahres wechselt DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger vom Gotham FC zum Hauptstadt-Klub an die Alte Försterei. Laut Trainerin Marie-Louise Eta setzt der Klub mit diesem Transfer-Coup ein großes Ausrufezeichen.

„Das spricht insgesamt für die Liga, auch für uns, für Union, dass sich die Nummer Eins der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für uns entschieden hat“, sagte die 35-Jährige bei der Champions-Gala in Berlin am SPORT1-Mikrofon über die Verpflichtung von Berger. Ähnlich hatte sich zuletzt auch DFB-Kollegin Giulia Gwinn geäußert.

Unions Trainerin Marie-Louise Eta begrüßt den Transfer von Ann-Katrin Berger Unions Trainerin Marie-Louise Eta begrüßt den Transfer von Ann-Katrin Berger © IMAGO/Gabor Baumgarten

Eta begrüßt Unions Transfer-Coup

„Ich denke, sie wird uns nicht nur sportlich, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her weiterhelfen“, so die Union-Trainerin. Mit Berger kehrt eine erfahrene deutsche Nationalspielerin zurück in die Bundesliga. Die 36-Jährige wurde unter anderem bereits zweimal zu „Deutschlands Fußballerin des Jahres“ gekürt und ist mehrmalige „NWSL Torhüterin des Jahres„. Zudem durfte sie mit der deutschen Nationalmannschaft Erfolge wie Olympia-Bronze 2023 oder die Vize-Europameisterschaft 2022 feiern.

In der Bundesliga hatte Berger zuletzt bei Turbine Potsdam gespielt, ehe sie Deutschland 2014 in Richtung Paris Saint-Germain verließ. Mit Union Berlin möchte die 36-Jährige nun nochmal neu in der Bundesliga angreifen.

Eta: „Wir haben viel vor“

Eta, die bei der Champions-Gala zu „Berlins Trainer*in des Jahres“ gewählt worden war, verfolge mit Berger und Co. dabei ein klares Ziel: „Wir haben viel vor“, so die 35-Jährige. „Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren die nächsten großen Schritte zu gehen und ich bin froh, dass ich Teil davon sein darf“.

Nach einem holprigen Saisonstart und vier Niederlagen in Folge hatten die Berlinerinnen scheinbar die Kurve bekommen und waren erstmalig in das Pokal-Viertelfinale eingezogen. Aktuell belegt Union Berlin den neunten Platz in der Frauen-Bundesliga. „Klar, haben wir uns das anders vorgestellt und hätten gerne auch mehr Punkte auf dem Konto, aber wir werden weiter fleißig arbeiten“, verkündete Eta mit Blick in die Zukunft.

DEINE MEINUNG

„Berlins Trainer*in des Jahres“ hat dabei nicht nur an das Team einen großen Anspruch, sondern auch an sich selbst: „Ich versuche einfach, im Hier und Jetzt mein Bestes zu geben und mit der Frauenmannschaft so erfolgreich sein zu können wie möglich“.

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