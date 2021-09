Frauen-CL: VfL Wolfsburg nach Zittersieg auf Gruppenphasen-Kurs

Die TSG Hoffenheim hatte sich am Vortag durch ein 3:0 (1:0) beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard eine komfortable Ausgangslage erarbeitet. In der reformierten Champions League ist aus deutscher Sicht nur Meister Bayern München direkt für die lukrative Gruppenphase qualifiziert, in der pro Team 400.000 Euro Preisgeld garantiert sind.