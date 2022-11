Bayern-Frauen unterliegen Barcelona deutlich

Das Rückspiel findet bereits am 7. Dezember in der Münchener Allianz Arena statt. Beim zweiten Auftritt im Wohnzimmer von Manuel Neuer und Co. nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris St. Germain im März soll Bayerns Frauen-Bestmarke von damals 13.000 Zuschauern geknackt werden.