Datenschutzbestimmungen - Gewinnspiel: CL-Tickets FCB-Frauen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel „CL-Tickets FCB-Frauen“ ist die Angabe von persönlichen Daten an eine von uns angegebene E-Mail-Adresse notwendig. Im Rahmen der Teilnahme bitten wir Sie die folgenden Informationen wahrheitsgemäß anzugeben:

Wenn Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, willigen Sie darin ein, dass wir Ihre überlassenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Wir verarbeiten Ihre Daten im Zusammenhang mit einem konkreten Gewinnspiel, um dieses erfolgreich durchführen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Die Teilnahme an Gewinnspielen ist freiwillig, jedoch nicht möglich ohne die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Für den Fall des Widerrufs seiner Daten im Rahmen der Teilnahme am „CL-Tickets FCB-Frauen“-Gewinnspiel hat der Widerruf die Wirkung einer Beendigung des eingegangenen Leistungsverhältnisses zur Folge. Nimmt der Teilnehmer Kontakt per E-Mail mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf kann jederzeit über datenschutz@sport1.de erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des Gewinnspiels gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.