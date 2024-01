Bayern-Frauen hadern mit Königsklassen-Aus: "Mehr verdient"

In der Königsklasse wird es dazu nicht kommen, nur ein Sieg hätte den Bayern noch für das Weiterkommen gereicht. "Wir wussten was auf dem Spiel steht", sagte Straus und ergänzte: "Die Mädels haben das super angenommen." Zweimal war der deutsche Meister in Führung gegangen, doch am Ende blieb den Spielerinnen nur die Enttäuschung.