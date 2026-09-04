Hammerlose für die Bayern-Frauen!

SID 04.09.2026 • 12:42 Uhr Der deutsche Meister muss schon in der Ligaphase schwere Hürden überwinden. Es kommt zu Duellen mit zahlreichen deutschen Nationalspielerinnen.

Hammerlose für den FC Bayern: Die Double-Gewinnerinnen bekommen in der Ligaphase der Champions League gleich die Chance zur Revanche für das Halbfinal-Aus in der Vorsaison. Die Auslosung in Nyon bescherte den Münchnerinnen ein Duell mit dem FC Barcelona, außerdem warten weitere schwere Begegnungen gegen Real Madrid, Manchester City und Frankfurt-Bezwinger Paris Saint-Germain. Die Partien bei Benfica Lissabon und Austria Wien sollten Pflichtaufgaben sein.

Der deutsche Meister wurde von Losfee Julia Simic als erstes Team aus Topf eins gezogen. Gegen Vorjahressieger Barcelona, Real Madrid mit Elisa Senß, Sara Däbritz und Merle Frohms sowie ManCity mit Rebecca Knaak, Carlotta Wamser und Sydney Lohmann hat das Team von José Barcala jeweils Heimrecht. Der Auftakt findet am 22./23. September statt, abgeschlossen wird die Ligaphase nach sechs Spieltagen am 16. Dezember. Ab Februar geht es dann mit der K.o.-Phase weiter, das Finale findet Ende Mai 2027 in Warschau statt.

Wolfsburg und Frankfurt scheitern

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt waren am Mittwoch in der finalen Qualifikationsrunde für die Champions League gescheitert und müssen stattdessen im zweitklassigen Europa Cup ran. Aus deutscher Sicht sind die Bayern deshalb Alleinunterhalter in der Königsklasse. Eine ähnlich schwache Bilanz hatte es zuletzt 2017/18 gegeben, als bei einem anderen Modus nur Wolfsburg unter die Top 16 kam.