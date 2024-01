Champions League: Bayern-Frauen raus - ein spätes Eigentor macht alles zunichte!

Der FC Bayern hat den Einzug in die K.o.-Phase der Frauen-Champions-League verpasst! Das Team aus München kam gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und fiel am letzten Spieltag der Vorrunde damit auf Rang drei zurück.

Giulia Gwinn brachte die Bayern in der 36. Minute in Führung, ehe Tabita Chawinga in der zweiten Hälfte ausglich (73.). Doch die Antwort folgte nur wenige Minuten später: Sydney Lohmann köpfte zur erneuten Führung ein (76.).