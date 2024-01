"Kader auffrischen": Magull-Abgang als Chance für FC Bayern

„Wir müssen den Kader auffrischen und die Tür auch für jüngere Spielerinnen öffnen“, sagte der Norweger am Dienstag: „Wir sind in einen Transformationsprozess. Wir wollen das nächste Team aufbauen, das sehr erfolgreich ist.“

Bayern hätte gerne verlängert

Er wünsche den beiden „das Beste“, sagte der Coach, der mit den Bayern im wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel am Mittwoch (18.45 Uhr) bei der AS Rom erstmals in diesem Jahr wieder in einem Pflichtspiel gefordert ist: „Wenn große Spielerinnen den Verein verlassen, ist es immer ein bisschen emotional. Wir verstehen uns weiter gut.“