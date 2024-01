Bayern-Wahnsinn in der Königsklasse! Lea Schüller als Heldin in irrer Schlussphase

Die Nationalspielerin traf in einer turbulenten Schlussphase bei der AS Rom doppelt (87./90.+6), am Ende stand ein 2:2 (0:1). Unabhängig vom Ergebnis im Duell zwischen Paris St. Germain und Ajax Amsterdam am späteren Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) spielen die Bayern dadurch in der engen Gruppe C weiterhin ums Weiterkommen.