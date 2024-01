FC Bayern macht ARD-Expertin fassungslos: "Bricht mir ein bisschen das Herz"

Das historische Scheitern der deutschen Klubs in der Champions League der Frauen hat die langjährige Nationaltorhüterin Almuth Schult fassungslos zurückgelassen. „Es ist echt traurig. Es tut mir unglaublich leid. Es bricht mir ein bisschen das Herz, dass keine deutsche Mannschaft in den K.o.-Spielen dabei ist“, sagte die 32-Jährige am Mittwoch dem SID bei der SPOBIS Conference in Hamburg.