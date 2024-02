Das brisante Qualitätsproblem der Frauen-Bundesliga: Müssen Männer übernehmen?

„Wir sind an einem Punkt, in der die jetzige Situation im Schiedsrichterinnen-Bereich der Google Pixel Frauen-Bundesliga nicht mehr hinzunehmen ist und an dem wir auch bewusst öffentlich auf qualitative Missstände und strukturelle Defizite beim DFB hinweisen müssen und möchten“, sagte Osman Cankaya, Sportlicher Leiter der FCN-Frauen.

Einzige Lösung: Schiedsrichter aus Männer-Bereich?

Zu Beginn des Jahres hatte unter anderem die Frauenfußball-Chefin des FC Bayern, Bianca Rech, in dasselbe Horn gestoßen: „Wenn wir es zum aktuellen Zeitpunkt nicht schaffen, ausreichend Qualität und Quantität an Schiedsrichterinnen auf den Platz zu bringen - warum sind wir nicht in der Lage, in der Frauen-Bundesliga die Tore für männliche Schiedsrichter zu öffnen?“