"Wechsel einer Dynastie": Quadruple macht Barca-Frauen stolz

"Ein Traum ist wahr geworden", jubelte der Superstar nach dem verdienten 2:0 (0:0) des Titelverteidigers gegen Olympique Lyon: "Wir wollten alles gewinnen und wir haben es geschafft." Den Angstgegner nach den Final-Pleiten 2019 und 2022 endlich bezwungen und erstmals das Quadruple geholt - mehr geht nicht. Schon in der Meisterschaft, im Pokal und im Super-Cup hatte das Starensemble aus Katalonien triumphiert.

Den Deckel drauf machte vor der Final-Rekordkulisse von 50.827 Zuschauern die kurz vorher erst eingewechselte Putellas in der Nachspielzeit (90.+5). Titel Nummer drei in der Königinnenklasse nach 2021 und 2023 soll endgültig eine Ära begründen: "Barca bestätigt den Wechsel einer Dynastie in Europa", titelte SPORT.