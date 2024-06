Tuchel-Gerüchte angeblich bestätigt - Mega-Wirbel um Ex-Bayern-Trainer

„Manchester United hat mir gesagt, dass sie mit Thomas Tuchel gesprochen haben, ja“, wurde ten Hag unter anderem von dem Transferexperten Fabrizio Romano zitiert. Diese Aussagen sind so allerdings wörtlich wohl nie gefallen.

In einem Interview beim TV-Sender NOS brachte vielmehr der Moderator eines Fußball-Talks den Namen Tuchel ins Gespräch. Ten Hag bestätigte daraufhin allerdings lediglich, dass der Verein ihm mitgeteilt habe, dass man mit „mehreren Kandidaten“ gesprochen habe.

Die Klubführung sei „schließlich zu dem Schluss gekommen, dass sie bereits den besten Trainer haben“, ließ ten Hag noch mit einem Grinsen wissen. Dass Tuchel mit ManUnited in Gesprächen war, gilt bisher zwar als offenes Geheimnis , offiziell bestätigt ist es aber nicht.

Gespräche mit Kandidaten schrecken ten Hag nicht ab

Dass ausgerechnet der Mann, der beinahe seinen Job an den ehemaligen Bayern-Trainer verloren hätte, die Verhandlungen mit anderen Kandidaten publik macht, ist äußerst ungewöhnlich. Obwohl dies wahrlich nicht als Vertrauensbeweis des Vereins gewertet werden kann, will ten Hag aber in Manchester bleiben.