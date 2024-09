Bitterer Tiefschlag für die Frauen von Eintracht Frankfurt

Die Eintracht-Frauen müssen ihren Traum von der Champions League früh begraben: Das Team um Laura Freigang scheitert in Island gleich an der ersten Hürde.

Im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers auf Island verlor das Team von Trainer Niko Arnautis gegen Sporting Lissabon mit 0:2 (0:1). Nur die Turniersieger dürfen in den Play-offs weiter um den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse kämpfen.

Letztes Jahr erreichte die SGE noch die Champions League

In der vergangenen Spielzeit hatte Frankfurt die Gruppenphase erreicht, den Einzug in die K.o.-Runde aber verpasst. Aus der Bundesliga ist einzig Meister Bayern München für die am 8. Oktober beginnende Gruppenphase der Champions League gesetzt. Der Vize-Meister VfL Wolfsburg steigt in den Play-offs ab 18. September ein. Ausgelost wird die zweite Runde der Qualifikation am kommenden Montag.