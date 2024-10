Sorgen um Popp: Champions-League-Kracher endet dramatisch

SID 17.10.2024 • 23:08 Uhr Der DFB-Pokalsieger steht nach zwei Niederlagen in der Königsklasse unter Zugzwang - Alexandra Popp muss am Ende verletzt raus.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League die nächste Pleite kassiert und müssen zudem um Alexandra Popp bangen. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot unterlag fünf Tage nach dem Bundesliga-Erfolg gegen Dauerrivale Bayern München (2:0) dem Rekordsieger Olympique Lyon mit 0:2 (0:1) und steht nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel unter Druck.

Popp musste dabei kurz vor Schluss gestützt vom Feld humpeln. Die langjährige DFB-Kapitänin, die am 28. Oktober gegen Australien in Duisburg ihr letztes Spiel im deutschen Trikot bestreiten will, war nach einem Zusammenstoß mit Lyons Melchie Dumornay zunächst auf dem Platz behandelt worden.

Es war Popps 100. Spiel in der Königsklasse

Zum Auftakt der Champions League hatte der VfL bei der AS Rom (0:1) verloren, im Wolfsburger AOK-Stadion sorgten am Donnerstagabend Wendie Renard (8.) und Lindsey Horan (53., Foulelfmeter) mit ihrem Treffern vor 2.403 Zuschauern für den nächsten Rückschlag. Ohne Punkt liegt der DFB-Pokalsieger auf dem dritten Rang der Gruppe A, am 13. November geht es für die Wölfinnen bei Schlusslicht Galatasaray Istanbul in der Königsklasse weiter.

Lyon übernahm in Wolfsburg direkt die Spielkontrolle und so wurde es gleich zu Beginn nach einer Ecke brenzlig für den VfL. Doch Popp, die ihr 100. Spiel in der Königsklasse absolvierte, klärte auf der Linie (3.). Lyon, mit der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan in der Startelf, machte weiter Druck, Renard traf zur Führung für den Finalisten der vergangenen Saison.

