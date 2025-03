Champions League der Frauen: Barcelona vs. Wolfsburg LIVE im TV & Gratis-Stream

In Barcelona müssen die Frauen des VfL Wolfsburg einen Drei-Tore-Rückstand aufholen. Die Rollen sind klar verteilt, doch die Wölfinnen glauben an das Wunder. Es braucht einen „Sahnetag“.

Die Frauen des VfL Wolfsburg brauchen am Donnerstagabend im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League (18.45 Uhr) nicht weniger als ein Fußball-Wunder, wenn sie in Barcelona ins Halbfinale einziehen möchten.

Barcelona vs. Wolfsburg: Viertelfinal-Rückspiel der Frauen-Champions-League LIVE im TV & Stream:

Die Rollen sind beim Rückspiel also klar verteilt, aber auch Barca zeigte jüngst bei der Niederlage im Frauen-Clásico (2:5 vs. Real Madrid in der Supercopa) Schwächen. „Auch Barca ist verwundbar, das war für uns ein wichtiges Gefühl, das auch zu sehen. Das war auch Teil unserer Analyse“, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot auf der Pressekonferenz am Mittwoch.