Champions League: Frankfurt in der Quali gegen Real Madrid

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen im Kampf um die Champions League auf den spanischen Topklub Real Madrid. Das ergab die Auslosung der dritten Qualifikationsrunde am Sonntag. Um sich für die neue Ligaphase zu qualifizieren, muss sich der Bundesliga-Dritte der Vorsaison im K.o.-Duell mit Hin- und Rückspiel durchsetzen. Die Partien werden am 11. und 18. September ausgetragen, Frankfurt spielt zunächst zu Hause im Stadion am Brentanobad.

Double-Gewinner Bayern München und der VfL Wolfsburg gehören zu den neun Teams, die bereits für die Ligaphase qualifiziert sind. Neun weitere Tickets sind noch zu vergeben, der Gewinner kommt in die Champions League, der Verlierer spielt in der anstehenden Saison im neu geschaffenen Europa Cup.